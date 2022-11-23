Россияне обстреляли Купянск, есть погибшие

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.

"Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 произошел обстрел в г. Купянск. Поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники", - пишет Синегубов.

Известно о гибели двух человек - женщины 55 лет и мужчины 68 лет; одного раненого госпитализировали, другой мужчина получил помощь на месте.

Также глава ОВА информирует о ночных обстрелах прифронтовых районов Харьковщины.

"В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших. После 15 часов в г. Волчанск обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых", - утверждает глава ОВА.

Синегубов отмечает, что высокой остается минная опасность: за сутки специалисты уничтожили 299 мин.

Утром 23 ноября Генеральный штаб информировал , что оккупанты предприняли попытку проникновения ДРГ в район населенного пункта Старица. Группу нейтрализовало одно из подразделений украинских защитников, враг отошел.

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