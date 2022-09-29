Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Новый обстрел… Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине", - подчеркнул он.

По предварительной информации, ранения получили 13 работников предприятия. Также оккупанты повредили админздание.

В ночь на 29 сентября россияне ударили ракетами по Днепру, убили 3 человека, ранили 5, в том числе детей. Они также повредили дома, рынок, автобусы и электролинии.

В ночь на 29 сентября оккупанты "градами" и артиллерией били по Никополю, повредили 10 домов, автомобили и хозяйственные постройки.

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