Россияне обстреляли Криворожчину кассетными снарядами, ранены 13 человек
В Днепропетровской области утром 29 сентября россияне обстреляли Криворожский район, повредили админздание и промышленную инфраструктуру, ранили 13 человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Новый обстрел… Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине", - подчеркнул он.
По предварительной информации, ранения получили 13 работников предприятия. Также оккупанты повредили админздание.
- В ночь на 29 сентября россияне ударили ракетами по Днепру, убили 3 человека, ранили 5, в том числе детей. Они также повредили дома, рынок, автобусы и электролинии.
- В ночь на 29 сентября оккупанты "градами" и артиллерией били по Никополю, повредили 10 домов, автомобили и хозяйственные постройки.
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