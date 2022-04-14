Россияне обстреляли Кременную, повредили дома и ранили двух человек, - Гайдай
В Луганской области оккупанты обстреляли Кременную и ранили двух человек, их планируют эвакуировать в больницы в других областях Украины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Он отметил, что россияне за последние несколько дней уже в первый раз открыли огонь по Кременной и повредили дома, которые сейчас обследуют.
"В настоящее время два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести. Решается вопрос относительно их эвакуации в лечебные учреждения других областей", - добавил Сергей Гайдай.
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