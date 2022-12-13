Россияне обстреляли Краматорск: попали в промзону и в корпус вуза
Днем 13 декабря город Краматорск Донецкой области снова оказался под вражеским ударом
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента", - написал он.
По словам Кириленко, информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия удара еще предстоит установить.
Он добавил, что россияне в Донецкой области действуют, как настоящие террористы, ежедневно обстреливая гражданские объекты. Так что в опасности – каждый, кто остается в области.
Донбасский институт техники и менеджмента Международного научно-технического университета им. Академика Юрия Бугая расположен на бульваре Машиностроителей.
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