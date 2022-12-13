Россияне обстреляли Краматорск: попали в промзону и в корпус вуза

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента", - написал он.

По словам Кириленко, информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия удара еще предстоит установить.

Он добавил, что россияне в Донецкой области действуют, как настоящие террористы, ежедневно обстреливая гражданские объекты. Так что в опасности – каждый, кто остается в области.

Донбасский институт техники и менеджмента Международного научно-технического университета им. Академика Юрия Бугая расположен на бульваре Машиностроителей.

В ночь на 13 декабря оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждения получили десятки жилых домов, админздания и линии электропередачи. Также этой ночью под удар попал Купянск на Харьковщине: получил ранение мужчина и разрушили двухэтажное админздание.

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