Об этом сообщили в telegram-канале начальника Донецкой областной военной администрации.

"Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей", - говорится в сообщении.