Россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены
Российская армия в субботу, 18 марта, обстреляла Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены
Об этом сообщили в telegram-канале начальника Донецкой областной военной администрации.
"Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей", - говорится в сообщении.
- В субботу, 18 марта, российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек, также повреждены дома и торговый центр.
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