Россияне обстреляли Краматорск, есть трое раненых
Сегодня, 17 сентября, оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области
Об этом на фейсбуке сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
По его словам, оккупанты обстреляли частный сектор. Пока известно о трех раненых. Информация уточняется, спасательные работы продолжаются.
- Ранее в Донецкой области россияне обстреляли Славянскую ТЭС, в результате чего в Николаевке исчез свет.
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