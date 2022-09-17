Об этом на фейсбуке сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, оккупанты обстреляли частный сектор. Пока известно о трех раненых. Информация уточняется, спасательные работы продолжаются.

Ранее в Донецкой области россияне обстреляли Славянскую ТЭС, в результате чего в Николаевке исчез свет.