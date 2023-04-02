Россияне обстреляли Константиновку: по меньшей мере три человека погибли
В воскресенье, 2 апреля, россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области, по меньшей мере три человека погибли, а шесть ранены
Об этом пишет глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", - говорится в сообщении.
Повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал , что обстрелы производились с РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.
- В субботу, 1 апреля, российские террористы обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру Бериславского района Херсонской области.
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