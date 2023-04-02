Россияне обстреляли Константиновку: по меньшей мере три человека погибли

Об этом пишет глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", - говорится в сообщении.

Повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал , что обстрелы производились с РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.