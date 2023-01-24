Россияне обстреляли Константиновку на Донетчине, среди раненых - двое детей
24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них - двое детей
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
После обстрелов рашистов по Константиновке ранения получили четыре мирных жителя, среди них двое детей.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное.
Также в результате попаданий российских снарядов повреждены многоэтажки.
Окончательные последствия еще предстоит установить.
"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" – подчеркнул председатель ОВА.
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