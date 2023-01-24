Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

После обстрелов рашистов по Константиновке ранения получили четыре мирных жителя, среди них двое детей.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Также в результате попаданий российских снарядов повреждены многоэтажки.

Окончательные последствия еще предстоит установить.

"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" – подчеркнул председатель ОВА.

Вечером 23 января оккупанты ударили из РСЗО по жилому кварталу Часового Яра.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7 068 случаев гибели и 11 415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

За минувшие сутки, 23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения.

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