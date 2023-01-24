Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне обстреляли Константиновку на Донетчине, среди раненых - двое детей

Россияне обстреляли Константиновку на Донетчине, среди раненых - двое детей

24 января, 2023 вторник
13:49
война с Россией

24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них - двое детей

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

После обстрелов рашистов по Константиновке ранения получили четыре мирных жителя, среди них двое детей.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Также в результате попаданий российских снарядов повреждены многоэтажки.

Окончательные последствия еще предстоит установить.

"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" – подчеркнул председатель ОВА.

  • Вечером 23 января оккупанты ударили из РСЗО по жилому кварталу Часового Яра.
  • Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7 068 случаев гибели и 11 415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.
  • За минувшие сутки, 23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донетчина
Читайте также:
окупанти
23 января, 2023 понедельник
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Андрій Бабіш
23 января, 2023 понедельник
Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не будет отправлять солдат, если РФ нападет на страны НАТО, - Йозвяк
Євген Пригожин
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.47
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
24 января
15:10
СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука и российской пропагандистке Диане Панченко
15:07
Украинский тяжеловес проведет в США бой против непобедимого кубинца
15:02
Россияне обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии и минометов
15:00
Епископ УПЦ МП на Рождество молился в России о солдатах армии РФ
14:46
Шмыгаль рассказал о трех направлениях работы финансового "Рамштайна" для международной поддержки Украины
14:46
Нафтогаз
Правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза
14:35
Мудрык установил рекорд сезона в АПЛ в дебютном матче за "Челси"
14:34
У Украины есть ресурсы, чтобы пройти отопительный сезон до конца в нормальном режиме, – Шмыгаль
14:19
Эксклюзив
В РФ под переговорами понимают капитуляцию Украины, – дипломат Чалый
14:18
Пункты несокрушимости на Киевщине получат 55 терминалов Starlink
14:16
АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают около 55% общего потребления электричества в стране
14:14
Командиру авиаполка РФ, из-за приказов которого погибли 88 украинцев, объявили подозрение
14:06
OPINION
"Друзья" Путина отказываются от кремлевского диктатора
14:01
В боях за Соледар погиб вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Александр Заколодный
13:55
ВАКС арестовал организатора в деле о взятке Лозинскому с правом внесения залога 100 млн грн
13:29
Эксклюзив
В истеблишменте РФ ищут пути выхода из нынешней ситуации, но не готовы говорить о репарациях, – политолог Магда
13:26
Через дочь передавал россиянам данные о дислокации Сил обороны: в Донецкой области задержали экс-беркутовца
13:26
Обновлено
Кабмин уволил заместителя министра обороны Шаповалова
13:11
Кабмин уволил 4 заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА
12:57
Марин Ле Пен
Ле Пен выступила против поставки Украине танков "во избежание эскалации"
12:51
Из-за международных санкций в РФ остановилось изготовление средств для космической разведки
12:45
Глава ПЦУ Епифаний посещает Рим с первым официальным визитом
12:39
В Кремле пригрозили Германии последствиями за разрешение на поставку в Украину танков Leopard
12:28
Заместители главы Минрегиона Лукеря и Негода подали в отставку
12:26
Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе: город возглавил осужденный на 11 лет бывший милиционер
12:22
Инфографика
Курс валют на 24 января: сколько стоят доллар и евро в банках
12:01
OPINION
Не будем превращать мир в бесконечную экскурсию в морг
11:56
Польша официально обратилась в Германию за разрешением на передачу танков Украине
11:55
Миссия МАГАТЭ прибыла с проверкой на Хмельницкую АЭС
11:43
Лукашенко заявил, что Украина предлагает Беларуси пакт о ненападении
11:42
Столтенберг: Все страны, имеющие на вооружении танки Leopard, могут начать готовить их к передаче Украине
11:39
Под Бахмутом погиб участник юношеских Олимпийских игр Дмитрий Шарпар
11:33
В Мариуполе раздался взрыв и сразу активизировалась авиация РФ, - советник мэра
11:26
Финляндия допускает возможность вступления в НАТО без Швеции
11:11
США требуют от Китая объяснений из-за информации о поставках касок и бронежилетов в РФ, - CNN
11:08
СБУ задержала российского агента, который помогал готовить ракетный удар по энергообъекту Кропивницкого
10:55
В Укрэнерго заявили о существенном дефиците мощности, все облэнерго получили лимиты на сутки
10:36
Офис генпрокурора
Генпрокурор Костин уволил своего заместителя Симоненко, проведшего новогодние каникулы в Испании
10:35
Эксклюзив
Враг пытается насытить силами Купянское направление, - Згурец
10:18
Надо сделать все возможное, чтобы на саммите в Вильнюсе Украину официально пригласили в НАТО – Порошенко из Брюсселя
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV