Россияне обстреляли Киндийку на Херсонщине: ранены супруги
Российская армия вечером 3 июля обстреляла поселок Киндийка в Херсонской области, есть раненые
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Один из вражеских снарядов взорвался вблизи местной церкви. В результате обстрела получили ранения два человека – 59-летний мужчина и его 55-летняя жена. Обоих раненых госпитализировали.
- За минувшие сутки, 2 июля, российские войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 11 человек получили ранения. Херсонщина подверглась 85 обстрелам, из них 9 по Херсону. Ранения в области получили 6 человек.
- В понедельник, 3 июля, россияне обстреляли Сумы. В результате атаки повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения
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