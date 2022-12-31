Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что по состоянию на 15:31 в медучреждения Киева госпитализировали 11 человек, пострадавших в результате ракетных обстрелов.

Также заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий обстрелов Киева. Он отметил, что обломки ракеты упали на стадион "Темп" в Святошинском районе. Пострадавших нет.

Тимошенко также показала видео последствий обстрелов в Соломенском районе столицы, в частности в Протасовом Яру.

"Спасибо нашим медикам и экстренным службам за спасение людей в эти минуты! На данный момент уже 11 пострадавших в больницах столицы!" – написал он.

Ранее Кличко сообщил о восьми пострадавших.

Он отметил, что в результате обстрела пострадал также журналист из Японии. Его уже госпитализируют. Число раненых увеличилось до восьми.

Ранее Кличко сообщал о семи пострадавших.

Он отметил, что в результате взрыва в Соломенском районе погиб пожилой мужчина. Также еще четыре человека пострадали, среди них - двое мужчин. В общей сложности пострадавших семеро, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с места взрыва.

Также впоследствии он опубликовал фотографии с поврежденной гостиницей возле Дворца Украины.

"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это ничто другое, как террор", - написал Тимошенко.

Ранее о взрывах в Соломенском районе сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом. Информация о разрушении уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил , что по предварительной информации, в этом районе погиб один человек. Также три женщины пострадали, их госпитализируют. Медики и спасатели уже трудятся на местах.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в трех районах города.

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе города. Туда уже отправились соответствующие службы.

Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах столицы. Есть разрушение. Впоследствии Тимошенко добавил , что в одном из этих районов поврежден гостиничный объект. Медики и спасатели уже направляются на места.

31 декабря в Одесской и Киевской областях Украины применили экстренные отключения света.

Также 31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.