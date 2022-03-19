Россияне обстреляли храм УПЦ МП в Ирпене

Об этом заявили в Минобороны .



По информации министерства, на подступах к Киеву военные РФ теряют позиции, но продолжают обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов.



"После очередного обстрела сильные повреждения получил храм УПЦ МП в Ирпене", - добавили в Минобороны.

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