Россияне обстреляли храм УПЦ МП в Ирпене
Возле Киева российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе повредили храм в Ирпене
Об этом заявили в Минобороны .
По информации министерства, на подступах к Киеву военные РФ теряют позиции, но продолжают обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов.
"После очередного обстрела сильные повреждения получил храм УПЦ МП в Ирпене", - добавили в Минобороны.
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