Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

По его словам, россияне открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Олег Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Позже глава ОВА написал в телеграме о пострадавших и одном погибшем человеке.

"По последним данным, 1 человек погиб, 2 – получили ранения. На месте работают экстренные службы", – отметил он.

Мэр города Игорь Терехов рассказал в телеграме, что известно о двух вражеских прилетах: по предварительной информации, одно попадание было в здание, другое – в административно-производственное помещение.

"Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар", – добавил мэр .

В 19:26 Игорь Терехов сообщил в телеграме, что обстрел продолжается и есть еще один прилет в частный дом, в результате которого вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В ночь на 10 сентября российские захватчики наносили удары по Харьковскому району Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина, были повреждены дома и хозяйственные помещения.

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