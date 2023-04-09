Россияне обстреляли Херсонщину управляемыми авиабомбами

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что враг нанес удар управляемым авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также российские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

"Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет", - говорится в сообщении.