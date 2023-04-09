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Россияне обстреляли Херсонщину управляемыми авиабомбами

9 апреля, 2023 воскресенье
22:29
война с Россией

Вечером 9 апреля российская армия атаковала с авиацией Херсонскую область

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что враг нанес удар управляемым авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также российские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

"Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет", - говорится в сообщении.

  • Вечером 8 апреля российская армия атаковала элеватор в Бериславе Херсонской области. Враг использовал управляемые авиабомбы.
Украина
Херсонщина
Военные новости
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