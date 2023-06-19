Россияне обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения

Об этом пишет Херсонская ОВА.

Отмечается, что в селе Бургунка Тягинской громады зафиксированы с десяток прилетов, обстрелами повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание. Ранены 2 местных: 60-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести, а 48-летний мужчина - легкие травмы.

Кроме того, россияне ударили по селу Шляховое, повреждены два жилых дома. 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота, сейчас медики борются за ее жизнь.