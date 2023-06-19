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Россияне обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения

19 июня, 2023 понедельник
19:34
Война с Россией

В понедельник, 19 июня, россияне обстреляли населенные пункты Бериславского района Херсонщины, в результате чего три человека получили ранения

Об этом пишет Херсонская ОВА.

Отмечается, что в селе Бургунка Тягинской громады зафиксированы с десяток прилетов, обстрелами повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание. Ранены 2 местных: 60-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести, а 48-летний мужчина - легкие травмы.

Кроме того, россияне ударили по селу Шляховое, повреждены два жилых дома. 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота, сейчас медики борются за ее жизнь.

  • За 18 июня противник ударил по районам 17 населенных пунктов Херсонщины, один человек получил ранения.
Херсонщина
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