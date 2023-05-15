Россияне обстреляли Херсонщину, ранены двое мужчин
В понедельник, 15 мая, россияне ударили по селу Львово Тягинской громады Херсонщины - ранены двое мужчин
Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
Он отметил, что враг обстрелял жилые дома. Ранены 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Пострадавших в медучреждение в Херсоне доставили украинские военные.
- Вблизи села Томарино Бериславской громады Херсонской области на российской мине подорвался трактор. Водитель получил травмы головы и рук.
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