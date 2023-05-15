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Россияне обстреляли Херсонщину, ранены двое мужчин

15 мая, 2023 понедельник
20:34
Война с Россией

В понедельник, 15 мая, россияне ударили по селу Львово Тягинской громады Херсонщины - ранены двое мужчин

Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

Он отметил, что враг обстрелял жилые дома. Ранены 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Пострадавших в медучреждение в Херсоне доставили украинские военные.

  • Вблизи села Томарино Бериславской громады Херсонской области на российской мине подорвался трактор. Водитель получил травмы головы и рук.
Херсонщина
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