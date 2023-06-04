Россияне обстреляли Херсонщину, ранена женщина
В воскресенье, 4 июня, россияне из авиации обстреляли Херсонщину, в результате чего ранена 64-летняя женщина
Об этом пишет Херсонская ОВА .
Отмечается, что враг обстрелял населенный пункт Веселое управляемыми авиабомбами, было разрушено помещение сельскохозяйственного предприятия.
Противник также атаковал Берислав, удар пришелся по территории завода.
- Российские военные за сутки, 3 июня, 65 раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрелов повреждены частные дома, церкви, админздания и медучреждение. Также ранены 5 человек, из которых 2 детей.
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