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Россияне обстреляли Херсонщину: ранен ребенок

4 сентября, 2023 понедельник
13:38
Война с Россией

В воскресенье, 3 сентября, российские террористы нанесли удар по поселку Солнечному Херсонской области. В результате российского обстрела ранения получил 11-летний ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик.

В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног.

Глава ОВА добавил, что медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье.

  • Также российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
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