Россияне обстреляли Херсонщину: ранен ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик.

В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног.

Глава ОВА добавил, что медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье.