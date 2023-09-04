Россияне обстреляли Херсонщину: ранен ребенок
В воскресенье, 3 сентября, российские террористы нанесли удар по поселку Солнечному Херсонской области. В результате российского обстрела ранения получил 11-летний ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик.
В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног.
Глава ОВА добавил, что медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье.
- Также российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
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