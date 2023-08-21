Россияне обстреляли Херсонщину: пострадали три мирных жителя

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате обстрела Софиевки, о котором стало известно в 18:28, пострадали двое местных жителей - 79-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Позже, в 21:32 ОВА сообщила о еще одном обстреле - враг атаковал жилой дом в Бериславе. В результате в собственном доме ранения получил 48-летний местный житель.