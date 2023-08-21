Россияне обстреляли Херсонщину: пострадали три мирных жителя
В понедельник, 21 августа, россияне обстреляли Берислав и Софиевку в Херсонской области - ранения получили трое мирных жителей
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В результате обстрела Софиевки, о котором стало известно в 18:28, пострадали двое местных жителей - 79-летняя женщина и 60-летний мужчина.
Позже, в 21:32 ОВА сообщила о еще одном обстреле - враг атаковал жилой дом в Бериславе. В результате в собственном доме ранения получил 48-летний местный житель.
- Ночью 21 августа российский "шахед" попал в гражданский объект пограничной общины на Черниговщине.
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