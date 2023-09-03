Россияне обстреляли Херсонщину: погиб мужчина, ранен ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке, под вражеский удар попала семья.

Отец семьи, 35-летний мужчина, погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы. Также травмы получил 37-летний местный житель.

Кроме того, враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С обломочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.