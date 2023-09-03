Россияне обстреляли Херсонщину: погиб мужчина, ранен ребенок
Россияне в воскресенье, 3 сентября, обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб мужчина и были ранены 4 человека, среди которых 9-летний ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке, под вражеский удар попала семья.
Отец семьи, 35-летний мужчина, погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы. Также травмы получил 37-летний местный житель.
Кроме того, враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С обломочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.
- Российская армия в субботу, 2 сентября, ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
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