Россияне обстреляли Херсонщину: одна женщина погибла, ранен мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

Отмечается, что скончалась 35-летняя женщина, раненого мужчину доставили в больницу.

"Оккупанты покрыли огнем Веревку Тягинского общества. К сожалению, пострадали люди. Из-за российских обстрелов погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - говорится в сообщении.