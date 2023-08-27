Россияне обстреляли Херсонщину: одна женщина погибла, ранен мужчина
В воскресенье, 27 августа, враг обстрелял Веревку Тягинской общины Херсонщины, погибла женщина, ранен мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
Отмечается, что скончалась 35-летняя женщина, раненого мужчину доставили в больницу.
"Оккупанты покрыли огнем Веревку Тягинского общества. К сожалению, пострадали люди. Из-за российских обстрелов погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - говорится в сообщении.
- Вечером субботы, 26 августа, Россия нанесла удар по предприятию в Херсоне.
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