Россияне обстреляли Херсонщину из артиллерии, ранены женщина и двое детей

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, снаряд попал в жилой дом, пробил крышу и сдетонировал.



"Ранены три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне", - написал Ермак.

"Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", – уточнил он.