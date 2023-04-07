Россияне обстреляли Херсонщину из артиллерии, ранены женщина и двое детей
Утром 7 апреля российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, снаряд попал в жилой дом, пробил крышу и сдетонировал.
"Ранены три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне", - написал Ермак.
"Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", – уточнил он.
- За минувшие сутки враг выпустил по Херсонщине более 250 снарядов , 7 человек ранены.
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