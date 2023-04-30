Россияне обстреляли Херсонщину, есть ранены и погибшая
В воскресенье, 30 апреля, россияне обстреляли населенные пункты Белозерка и Одрадокаменка на Херсонщине, в результате чего одна женщина погибла и один мужчина был ранен
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В Белозерке из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего.
В то же время в результате обстрелов Одрадокаменки в Тягинской громаде погибла 58-летняя женщина - враг попал в жилой дом.
- 27 апреля российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз: два человека погибли, трое получили ранения.
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