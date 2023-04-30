Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В Белозерке из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего.

В то же время в результате обстрелов Одрадокаменки в Тягинской громаде погибла 58-летняя женщина - враг попал в жилой дом.