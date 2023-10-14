Россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья: два человека ранены
Российская армия в субботу, 14 октября, ударила по Херсону с временно оккупированного левобережья области: в результате вражеской атаки получили ранения два человека
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, россияне обстреляли город около 15:00 с оккупированного левого берега.
"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", - сообщил Мрочко.
- В тот же день россияне атаковали из РСЗО "Смерч" поселок Багатыр Донецкой области. Погиб 11-летний мальчик. Его мать и 6-летний брат ранены
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