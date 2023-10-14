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Обновлено

Россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья: два человека ранены

14 октября, 2023 суббота
16:06
Война с Россией

Российская армия в субботу, 14 октября, ударила по Херсону с временно оккупированного левобережья области: в результате вражеской атаки получили ранения два человека

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, россияне обстреляли город около 15:00 с оккупированного левого берега.

"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", - сообщил Мрочко.

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Украина
російська армія
Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
воєнні злочини Росії
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