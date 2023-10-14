Россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья: два человека ранены

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, россияне обстреляли город около 15:00 с оккупированного левого берега.

"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", - сообщил Мрочко.