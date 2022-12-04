Россияне обстреляли Херсон: поврежден многоквартирный дом
Днем, 4 декабря, оккупанты обстреляли микрорайон в Херсоне, поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .
Россияне обстреляли Таврический микрорайон города, снаряды повредили многоквартирный дом, повреждены стены, окна и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
- Пресофицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Херсоне на сегодняшний день отсутствуют теплоснабжение и водоснабжение.
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