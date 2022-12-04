Россияне обстреляли Херсон: поврежден многоквартирный дом

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .

Россияне обстреляли Таврический микрорайон города, снаряды повредили многоквартирный дом, повреждены стены, окна и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Пресофицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Херсоне на сегодняшний день отсутствуют теплоснабжение и водоснабжение.

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