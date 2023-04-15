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Россияне обстреляли Херсон: погибли две женщины

15 апреля, 2023 суббота
16:44
Война с Россией

15 апреля российская армия в очередной раз ударила по Херсону, в результате атаки две женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью

Об этом пишет глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - отметил глава ОП.

  • Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, российская армия обстреляла Херсонскую область 96 раз, в результате чего восемь человек получили ранения.
Херсон
воєнні злочини Росії
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