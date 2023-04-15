Россияне обстреляли Херсон: погибли две женщины
15 апреля российская армия в очередной раз ударила по Херсону, в результате атаки две женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью
Об этом пишет глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - отметил глава ОП.
- Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, российская армия обстреляла Херсонскую область 96 раз, в результате чего восемь человек получили ранения.
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