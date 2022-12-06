Россияне обстреляли Херсон, погиб работник водоканала
Днем 6 декабря россияне обстреляли коммунальное предприятие и жилые дома Херсона, известно по меньшей мере об одном погибшем человеке
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"РФ снова обстреляла Херсон. Попали в инфраструктурный объект. Сейчас известно об одном погибшем. На месте работает ГСЧС", - написал он.
В телеграм-канале горсовета Херсона добавили , что российские оккупанты обстреляли здание Херсонского водоканала и жилые дома.
"В админздание коммунального предприятия и расположенные рядом жилые дома попали несколько вражеских снарядов. Предварительно известно об одном погибшем. Из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками погиб 43-летний работник водоканала. В результате обстрела возник масштабный пожар", - написали в горсовете.
- В течение суток 4 декабря оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину, в результате этого два человека погибли
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