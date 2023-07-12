Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты попали прямиком в дом, где находились пожилые супруги.

"В доме из-за вражеских обстрелов произошел пожар, после ликвидации которого в доме обнаружили тело погибшего горожанина. Им оказался 81-летний мужчина", - написал Прокудин.



"Также из-за обстрела ранения получила 82-летняя жена погибшего", - добавил он.