Россияне обстреляли Херсон: погиб мужчина
Российская оккупационная армия днем 12 июля обстреляла Херсон, в результате чего погиб пожилой мужчина и получила ранение его жена
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты попали прямиком в дом, где находились пожилые супруги.
"В доме из-за вражеских обстрелов произошел пожар, после ликвидации которого в доме обнаружили тело погибшего горожанина. Им оказался 81-летний мужчина", - написал Прокудин.
"Также из-за обстрела ранения получила 82-летняя жена погибшего", - добавил он.
- За минувшие сутки оккупанты совершили 67 обстрелов Херсонской области, из них по городу Херсон - 5 артиллерийских обстрелов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное