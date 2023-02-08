Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне били по пригороду из артиллерии, пожилой мужчина в это время находился на улице, поэтому и погиб. Также, россияне в четвертый раз нанесли удар по детскому центру реабилитации.

"Из-за постоянных российских обстрелов учреждение, в котором не так давно обучали и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями, стоит побитое российскими снарядами. Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", - комментирует ситуацию ОВА.