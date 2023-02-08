Россияне обстреляли Херсон, погиб мирный житель
В среду, 8 февраля, россияне обстреляли Херсон, в результате чего погиб пожилой мужчина. Также враг в четвертый раз попал по детскому центру реабилитации
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Россияне били по пригороду из артиллерии, пожилой мужчина в это время находился на улице, поэтому и погиб. Также, россияне в четвертый раз нанесли удар по детскому центру реабилитации.
"Из-за постоянных российских обстрелов учреждение, в котором не так давно обучали и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями, стоит побитое российскими снарядами. Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", - комментирует ситуацию ОВА.
- В течение 7 февраля вражеские войска били по Херсонщине 29 раз из разного вооружения, 6 раз атаковали сам областной центр.
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