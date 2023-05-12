Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

"В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.



Также из-за обстрела Дарьевской общины области ранена женщина.



В самом Херсоне русская армия попала в крышу многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет, но обстрелами повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль.

Начато досудо расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.