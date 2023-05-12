Россияне обстреляли Херсон и населенные пункты области: две женщины погибли, двое ранены
12 мая российская оккупационная армия обстреляла Херсон и населенные пункты области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
"В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрела Дарьевской общины области ранена женщина.
В самом Херсоне русская армия попала в крышу многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет, но обстрелами повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль.
Начато досудо расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Российская армия 12 мая обстреляла Харьковщину, в результате чего погиб 30-летний мужчина .
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