Россияне обстреляли Херсон: 2 человека ранены

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне ударили по Корабельному району Херсона около 08:20. Один из снарядов попал во двор дома.

В результате обстрела 48-летняя женщина и 68-летний мужчина получили легкие повреждения. Врачи оказали им помощь на месте.