Россияне обстреляли Херсон: 2 человека ранены
Российские террористы во вторник, 26 сентября, ударили по одному из районов Херсона, в результате чего пострадали двое местных
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне ударили по Корабельному району Херсона около 08:20. Один из снарядов попал во двор дома.
В результате обстрела 48-летняя женщина и 68-летний мужчина получили легкие повреждения. Врачи оказали им помощь на месте.
- 25 сентября Россия обстреляла Херсон из артиллерии - три человека погибли, двое получили ранения. Также повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.
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