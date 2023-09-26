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Война с Россией: хроника
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Россияне обстреляли Херсон: 2 человека ранены

26 сентября, 2023 вторник
10:30
Война с Россией

Российские террористы во вторник, 26 сентября, ударили по одному из районов Херсона, в результате чего пострадали двое местных

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне ударили по Корабельному району Херсона около 08:20. Один из снарядов попал во двор дома.

В результате обстрела 48-летняя женщина и 68-летний мужчина получили легкие повреждения. Врачи оказали им помощь на месте.

  • 25 сентября Россия обстреляла Херсон из артиллерии - три человека погибли, двое получили ранения. Также повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.
Украина
Россия
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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