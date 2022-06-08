Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне продолжили обстреливать Харьков и Харьковщину из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Днем и ночью кафиры обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, повреждены жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения. Всего в г. Харьков в течение суток 1 человек погиб, 6 получили ранения", - отметил Олег Синегубов.

В Лебяжьем загорелось частное домовладение в результате русского обстрела. В Коробочкино произошли пожары в частных домах, от чего один человек погиб, еще один получил ранения. В Печенегах русским обстрелом убило гражданское, еще двое ранены.

6 июня с оккупированных территорий Харьковской области волонтерам удалось эвакуировать 1400 граждан.

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