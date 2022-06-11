Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .

"В Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал. В с. Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. Спасатели достали из-под завалов тела погибших - 2 мужчин и 2 женщин. Еще 1 человек в Коробочкино ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 - в селе Печенеги, 2 - в пгт Малиновка", - сообщил он.

Россияне усилили обстрелы. Глава ОВА призвал соблюдать светомаскировку во время комендантского часа и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он поручил регулярно проверять систему оповещения по районам.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ выйти к госгранице. В районе Изюма враг вел штурмовые действия на направлении Пасека - Богородичное, пытается закрепиться на окраине Богородичного. ВСУ сдерживают врага и причиняют ему существенные потери", - подчеркнул Сергей Гайдай.

9 июня в результате российского обстрела Харьковщины два человека погибли , 15 получили ранения, были повреждены дома и горели леса.

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