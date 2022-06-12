Россияне обстреляли Харьковщину: за сутки 3 человека погибли, еще 4 получили ранения
На Харьковщине 11 июня россияне убили трех человек, ранили еще четырех, обстреляли дома и повлекли за собой пожары
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"За минувшие сутки обстрелы подвергся Шевченковскому району Харькова. Пострадавших нет. По области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности Малоланиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие - возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах", - отметил он.
В ночь на 12 июня российские боеприпасы попали в дома в деревне Безруки. Около пяти часов в результате вражеских обстрелов загорелся дом в Золочевской общине.
"В целом по области за сутки 4 раненых: 3 в Харьковском районе, 1 человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли 3 гражданских: Чугуевский район - 1, пгт Золочев - 2 человека", - подчеркнул Олег Синегубов.
10 июня в Харьковской области в результате российского обстрела погибли 4 человека, 6 были ранены, повреждены дом и промышленное здание.
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