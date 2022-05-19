Россияне обстреляли Харьковщину: семь человек получили ранения
На Харьковщине 18-19 мая в результате российских обстрелов ранены семь гражданских, повреждены дома и котельная института
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.
В 4:00 19 мая оккупанты обстреляли Киевский район Харькова и попали в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительной информации, никто не пострадал. Также россияне открыли огонь по Циркунам и повредили два частных домовладения.
"Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая ранена в результате обстрела в Лозовском районе. В течение суток оккупанты обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольхуватку - 3 гражданских пострадали. Вчера днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших".
В Харьковской области продолжаются интенсивные бои. Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и провести контратаки. Украинские военные наносят врагу серьезные потери. На Изюмском направлении россияне при поддержке артиллерии наступали в районе Большой Камышевахи. На отдельных участках они понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
- 18 мая ВСУ уволили село Дементиевка в Харьковской области.
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