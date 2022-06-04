Россияне обстреляли Харьковщину: ранены 10 человек, в том числе ребенок
На Харьковщине 3 июня оккупанты ранили 10 человек, в том числе 11-летнего ребенка, и обстреляли дома
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Он отметил, что по состоянию на 4 июня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии, в области в результате вторжения РФ в Украину погибли 38 детей.
"К сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. Прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города", - подчеркнул Олег Синегубов.
Кроме того, россияне обстреливали Барвенково и Циркуны. По Харьковскому району кафиры нанесли ракетный удар и повредили дома. В результате обстрела никто не пострадал.
"На Харьковщине продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции", - заметил глава ОВА.
- В ночь на 3 июня армия РФ обстреляла поселок Золочев в Харьковской области, разрушив больницу.
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