Россияне обстреляли Харьковщину, ранена женщина
В воскресенье, 7 мая, россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района Харьковщины, в результате чего ранена 67-летняя женщина
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура .
"По данным следствия, 7 мая около 14:00 оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранена 67-летняя женщина, она госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Кроме того, враг обстрелял село Волчанские Хутора, поврежден частный дом.
- 7 мая россияне ударили ракетами C-300 по городу Балаклея в Харьковской области, ранены 5 человек.
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