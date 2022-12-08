Россияне обстреляли Харьковщину: ракета попала в частный дом, пострадали четыре человека
Вечером 8 декабря россияне обстреляли Харьковщину. Ракета попала в частный дом в Харьковском районе
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, часть российских ракет сбили силы ПВО, однако одна попала в частное домовладение в Харьковском районе.
В 21:11 Олег Синегубов сообщал об одном пострадавшем мужчине: "К сожалению, есть пострадавший мужчина. На месте работают все профильные службы".
Однако уже в 21:26 глава ОВА добавил, что стало известно еще о трех раненых: мужчине и двух женщинах.
На месте происшествия работают бригады экстренной медицинской помощи.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 20:52. Отбой – в 21:26.
- Вечером 7 декабря и утром 8-го рашисты нанесли удар ракетами С-300 по городу Купянск Харьковской области. В результате были повреждены админздание, авто и дом.
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