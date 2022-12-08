Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, часть российских ракет сбили силы ПВО, однако одна попала в частное домовладение в Харьковском районе.

В 21:11 Олег Синегубов сообщал об одном пострадавшем мужчине: "К сожалению, есть пострадавший мужчина. На месте работают все профильные службы".

Однако уже в 21:26 глава ОВА добавил, что стало известно еще о трех раненых: мужчине и двух женщинах.

На месте происшествия работают бригады экстренной медицинской помощи.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 20:52. Отбой – в 21:26.

Вечером 7 декабря и утром 8-го рашисты нанесли удар ракетами С-300 по городу Купянск Харьковской области. В результате были повреждены админздание, авто и дом.

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