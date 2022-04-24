Россияне обстреляли Харьковщину: один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них - ребенок, - Офис генпрокурора
24 апреля в результате российского обстрела Чугуевского района Харькова погиб один человек, ранения получили шестеро мирных жителей, в том числе ребенок, повреждены и разрушены жилые дома
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
По информации следствия, около 12:00 24 апреля россияне из артиллерии обстреляли Чугуев и убили 59-летнего мужчину. Еще три человека получили ранения, среди них - 11-летний мальчик. Ряд жилых домов повреждены и разрушены. Также оккупанты обстреляли Малиновку Чугуевского района, в результате чего двое мужчин и женщина получили ранения.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.
Доказательства военных преступлений России можно отправить на сайте .
- Напомним, ранее сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Чугуеве ранены двое взрослых и ребенок.
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