Россияне обстреляли Харьковщину: один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них - ребенок, - Офис генпрокурора

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



По информации следствия, около 12:00 24 апреля россияне из артиллерии обстреляли Чугуев и убили 59-летнего мужчину. Еще три человека получили ранения, среди них - 11-летний мальчик. Ряд жилых домов повреждены и разрушены. Также оккупанты обстреляли Малиновку Чугуевского района, в результате чего двое мужчин и женщина получили ранения.



При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.



Доказательства военных преступлений России можно отправить на сайте .

Напомним, ранее сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Чугуеве ранены двое взрослых и ребенок.

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