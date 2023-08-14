Россияне обстреляли Харьковщину: есть погибший и раненые

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

"В результате вражеского обстрела по поселку Козачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще два человека, по данным медиков, получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавшие госпитализированы.



Также оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района, в результате чего пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Бугаевки Чугуевского района.

"Сегодня во время обстрела с. Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина", - написал он.

По данным Синегубова, пострадавшие находятся в больнице.

Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи, однако медики не пострадали.