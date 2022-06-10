Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Прошедшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.). Под удар попал Шевченковский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, склады инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы. В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены", - подчеркнул он.

В Печенегах госпитализировали трех человек, один гражданский погиб. В Малой Даниловке госпитализировали двоих раненых, в Вишневом - одного, в Золочеве пятерых, еще один человек погиб. В Грушувасе госпитализировали 12-летнего мальчика.

"На линии столкновения продвижения врага не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы. Наши защитники продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике", - заметил Олег Синегубов.

Ночью с 9 на 10 июня в Харькове раздавались взрывы .

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