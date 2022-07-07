Россияне обстреляли Харьков, в городе несколько пожаров, - Общественное
Российские войска еще раз накрыли огнем районы Харькова
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на заявления очевидцев.
Отмечается, что над городом поднимаются три столба дыма.
Подробности уточняются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное