Россияне обстреляли Харьков, по меньшей мере 5 человек ранены
Оккупанты днем 28 июня обстреляли Индустриальный район Харькова
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий, есть раненые. По предварительным данным, пострадали 5 человек, их состояние – средней тяжести. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Харьковской ОВА просят жителей без необходимости не выходить на улицы города.
Воздушные тревоги в Харькове и Харьковской области сегодня с начала суток объявляют почти непрерывно.
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