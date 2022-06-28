Россияне обстреляли Харьков, по меньшей мере 5 человек ранены

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий, есть раненые. По предварительным данным, пострадали 5 человек, их состояние – средней тяжести. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Харьковской ОВА просят жителей без необходимости не выходить на улицы города.

Воздушные тревоги в Харькове и Харьковской области сегодня с начала суток объявляют почти непрерывно.

27 июня оккупанты обстреляли Северную Салтовку в Харькове, 5 человек погибли, 22 ранены

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что только с 24 по 27 июня россияне выпустили по Украине около 130 крылатых ракет.

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