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Главная война с Россией Россияне обстреляли Харьков и область, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Россияне обстреляли Харьков и область, есть погибшие и раненые, - Синегубов

28 апреля, 2022 четверг
15:56
война с Россией

В четверг, 28 апреля, российские войска обстреляли Харьковский район и Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, также пострадала гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram .

"В Харьковском районе россияне попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, – повреждения незначительные, поэтому потребности в госпитализации нет", – говорится в сообщении.

Пока известно, что в Харьковском районе четыре человека пострадали, один погибший. Информация еще уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники экстренной медицинской помощи и спасатели.

Кроме того, после полудня россияне обстреляли один из восточных районов Харькова, в результате чего один человек погиб, два пострадали.

Синегубов еще раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

  • В среду 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.

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Харькв
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