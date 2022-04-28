Россияне обстреляли Харьков и область, есть погибшие и раненые, - Синегубов
В четверг, 28 апреля, российские войска обстреляли Харьковский район и Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, также пострадала гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram .
"В Харьковском районе россияне попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, – повреждения незначительные, поэтому потребности в госпитализации нет", – говорится в сообщении.
Пока известно, что в Харьковском районе четыре человека пострадали, один погибший. Информация еще уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники экстренной медицинской помощи и спасатели.
Кроме того, после полудня россияне обстреляли один из восточных районов Харькова, в результате чего один человек погиб, два пострадали.
Синегубов еще раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- В среду 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.
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