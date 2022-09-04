Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеграме.

"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города. О пострадавших и разрушении информация уточняется", - подчеркнул он.

Позже мэр написал в телеграме, что в Новобаварском районе россияне повредили несколько частных домов и многоэтажку неподалеку.

Председатель ОВА Олег Синегубов рассказал в телеграме, что медики госпитализировали двух человек. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

"Вниманию жителей города Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.

В ночь с 3 на 4 сентября российский агрессор обстрелял Харьков, в результате чего сгорел ресторан.

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