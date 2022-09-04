Россияне обстреляли Харьков: есть раненые, повреждены дома
В Харькове 4 сентября россияне обстреляли дома в Холодногорском и Новобаварском районах, ранили двух гражданских
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеграме.
"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города. О пострадавших и разрушении информация уточняется", - подчеркнул он.
Позже мэр написал в телеграме, что в Новобаварском районе россияне повредили несколько частных домов и многоэтажку неподалеку.
Председатель ОВА Олег Синегубов рассказал в телеграме, что медики госпитализировали двух человек. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
"Вниманию жителей города Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.
- В ночь с 3 на 4 сентября российский агрессор обстрелял Харьков, в результате чего сгорел ресторан.
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