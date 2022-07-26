Россияне обстреляли Харьков
Ночью на 26 июля российские войска обстреляли часть Харькова вблизи центра
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в телеграм.
"Снова ночной обстрел города. Прилетел в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", - написал он.
Терехов отметил, что пока информации о жертвах и пострадавших нет.
Харьковчане призывают быть очень осторожными.
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