Россияне обстреляли Харьков

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в телеграм.

"Снова ночной обстрел города. Прилетел в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", - написал он.

Терехов отметил, что пока информации о жертвах и пострадавших нет.

Харьковчане призывают быть очень осторожными.

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