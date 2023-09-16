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Обновлено

Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых

16 сентября, 2023 суббота
15:56
Война с Россией

В субботу, 16 сентября, российские террористы нанесли удар по поселкам Петропавловка, Стрелечья и пгт Казачья Лопань Харьковской области. В результате атак два человека погибли, двое ранены

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что около 11:00 оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Петропавловка Купянского района. В результате вражеской атаки ранен гражданский мужчина. Также поврежден автомобиль.

Кроме этого около 11:00 враг обстрелял пгт Казачья Лопань. Из-за этого повреждены жилые дома и киоски.

Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи поселка Стрелечья. Предварительно, ПТКРом. На сегодня известно о двух погибших - мужчине и женщине. Ранен 73-летний гражданский мужчина.

"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.

  • Утром субботы, 16 сентября, российские террористы пять раз ударили по одному из районов Харькова. В результате ракетной атаки ранены по меньшей мере пять человек.
Украина
російська армія
Харковщина
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