Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых
В субботу, 16 сентября, российские террористы нанесли удар по поселкам Петропавловка, Стрелечья и пгт Казачья Лопань Харьковской области. В результате атак два человека погибли, двое ранены
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что около 11:00 оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Петропавловка Купянского района. В результате вражеской атаки ранен гражданский мужчина. Также поврежден автомобиль.
Кроме этого около 11:00 враг обстрелял пгт Казачья Лопань. Из-за этого повреждены жилые дома и киоски.
Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи поселка Стрелечья. Предварительно, ПТКРом. На сегодня известно о двух погибших - мужчине и женщине. Ранен 73-летний гражданский мужчина.
"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
- Утром субботы, 16 сентября, российские террористы пять раз ударили по одному из районов Харькова. В результате ракетной атаки ранены по меньшей мере пять человек.
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