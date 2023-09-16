Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что около 11:00 оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Петропавловка Купянского района. В результате вражеской атаки ранен гражданский мужчина. Также поврежден автомобиль.

Кроме этого около 11:00 враг обстрелял пгт Казачья Лопань. Из-за этого повреждены жилые дома и киоски.

Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи поселка Стрелечья. Предварительно, ПТКРом. На сегодня известно о двух погибших - мужчине и женщине. Ранен 73-летний гражданский мужчина.

"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.