Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Ударили из "ураганов" по самому Зеленодольску и Большой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома".

По его словам, в результате обстрелов же разрушение жилья людей и производственных зданий предприятия.

Также россияне в очередной раз ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняют.

Российские войска ночью на 26 августа девять раз обстреливали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. В результате обстрелов были повреждены дома и санаторий, произошел пожар в ангаре с техникой на дорожном предприятии.

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