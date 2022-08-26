Россияне обстреляли из "ураганов" громаду на Днепропетровщине, ранена 63-летняя женщина
В течение дня 26 августа российская армия четырежды обстреляла Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Ударили из "ураганов" по самому Зеленодольску и Большой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома".
По его словам, в результате обстрелов же разрушение жилья людей и производственных зданий предприятия.
Также россияне в очередной раз ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняют.
- Российские войска ночью на 26 августа девять раз обстреливали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. В результате обстрелов были повреждены дома и санаторий, произошел пожар в ангаре с техникой на дорожном предприятии.
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