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Россияне обстреляли из "ураганов" громаду на Днепропетровщине, ранена 63-летняя женщина

26 августа, 2022 пятница
18:23
война с Россией

В течение дня 26 августа российская армия четырежды обстреляла Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Ударили из "ураганов" по самому Зеленодольску и Большой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома".

По его словам, в результате обстрелов же разрушение жилья людей и производственных зданий предприятия.

Также россияне в очередной раз ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняют.

  • Российские войска ночью на 26 августа девять раз обстреливали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. В результате обстрелов были повреждены дома и санаторий, произошел пожар в ангаре с техникой на дорожном предприятии.

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