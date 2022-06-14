Россияне обстреляли из "ураганов" две общины на Днепропетровщине

Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

Рашисты в ночь на 14 июня ударили из "ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам.

Люди предварительно не пострадали. В Покровской общине повреждены дома.

На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

10 июня российские кафиры из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины Днепропетровщины.

11 июня российские войскаобстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами.

12 июня россияне обстреливали Днепропетровщину: погибла женщина в Покровской общине.

Россияне в ночь на понедельник, 13 июня, обстреляли населенные пункты Криворожского района. Они били из "ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. Один человек погиб, пятеро ранены.