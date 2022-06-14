Россияне обстреляли из "ураганов" две общины на Днепропетровщине
Враг снова обстрелял два района Днепропетровской области – Криворожский и Синельниковский
Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.
Рашисты в ночь на 14 июня ударили из "ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам.
Люди предварительно не пострадали. В Покровской общине повреждены дома.
На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.
- 10 июня российские кафиры из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины Днепропетровщины.
- 11 июня российские войскаобстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами.
- 12 июня россияне обстреливали Днепропетровщину: погибла женщина в Покровской общине.
- Россияне в ночь на понедельник, 13 июня, обстреляли населенные пункты Криворожского района. Они били из "ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. Один человек погиб, пятеро ранены.
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