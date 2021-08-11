Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии жилой сектор в зоне ООС, убив мирного жителя
В среду, 11 августа, российские войска в районе проведения операции объединенных сил обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Новоселовка Вторая Донецкой области
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
Захватчики стреляли по населенному пункту с запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.
В результате обстрела погиб мирный житель 1935 года рождения и пострадали несколько частных домов, взрывами боеприпасов повреждены близлежащие домохозяйства.
"Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - рассказали в штабе ООС.
Обстрел также прокомментировал в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств", - написал Кириленко.
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