Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии жилой сектор в зоне ООС, убив мирного жителя

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



Захватчики стреляли по населенному пункту с запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.



В результате обстрела погиб мирный житель 1935 года рождения и пострадали несколько частных домов, взрывами боеприпасов повреждены близлежащие домохозяйства.



"Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - рассказали в штабе ООС.



Обстрел также прокомментировал в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств", - написал Кириленко.

Напомним, 10 августа в результате вражеского обстрела в зоне ООС было ранено три украинских военных, один из них скончался в госпитале.