Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии общину в Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи
Ночью на 31 января российские войска нанесли удары по Мировскому обществу в Никопольском районе
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграмме.
"Не дают оккупанты покоя мирным жителям Днепропетровщины. Ночью армия РФ нанесла удар по Мировскому обществу в Никопольском районе. Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - написал он.
Три частных жилых дома повреждены, также зацепили два хозяйственных сооружения и линии электропередачи. Обследование территорий обстрелов продолжается. Люди невредимы.
В других районах области ночью было тихо.
- В ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также оборванные электропередачи.
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