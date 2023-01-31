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Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии общину в Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи

31 января, 2023 вторник
08:13
война с Россией

Ночью на 31 января российские войска нанесли удары по Мировскому обществу в Никопольском районе

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграмме.

"Не дают оккупанты покоя мирным жителям Днепропетровщины. Ночью армия РФ нанесла удар по Мировскому обществу в Никопольском районе. Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - написал он.

Три частных жилых дома повреждены, также зацепили два хозяйственных сооружения и линии электропередачи. Обследование территорий обстрелов продолжается. Люди невредимы.

В других районах области ночью было тихо.

  • В ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также оборванные электропередачи.

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Днепропетровщина
Никополь
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